Het aantal coronabesmettingen zakt in ons land met 10% per dag. Gisteren werden er 356 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

Ons land blijft de controle behouden over de coronacrisis. Vooral de grote daling van het aantal nieuwe besmettingen (-10% per dag) springt in het oog. In de afgelopen 24 uur werden 356 mensen besmet met het longvirus. Gisteren waren dat er 307. Er werden 21.686 tests uitgevoerd. In het totaal raakten 54.644 Belgen besmet.

Jammer genoeg stierven er gisteren 56 (-4) mensen aan het coronavirus, onder wie 35 mensen in het ziekenhuis en 21 in een woonzorgcentrum. Ook hier is de algemene treden dalend: -6% per dag. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 8.959.

In de afgelopen 24 werden tevens 67 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn er 14 minder dan de dag voordien. 190 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Op intensieve zorgen liggen momenteel 380 patiënten (-27), onder wie 231 (-8) beademd worden. In het totaal liggen er 1.862 mensen in het ziekenhuis door corona.

