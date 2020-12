De besmettingscijfers blijven het minder goed doen dan verwacht. Ze stabiliseren en stijgen op sommige plaatsen zelfs al een beetje. Professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey vindt dat we dringend aan extra maatregelen moeten denken.

De afgelopen week werden er in België gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is op nationaal niveau nog een bescheiden daling van slechts 7 procent. We zien echter toenames van 3 procent in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Luxemburg, en zelfs 10 procent in West-Vlaanderen. Ook de nieuwe ziekenhuisopnames lijken te stagneren en dalen nog met slechts 6 procent op weekbasis.

Weinig verantwoordelijkheidszin

Professor Huisartsgeneeskunde (VUB) Dirk Devroey ziet het de verkeerde kant opgaan als we niet ingrijpen. “Cijfers dalen nog met 7%. Aan dit tempo halen we pas binnen 14 weken de drempel van 800. Zonder bijkomende maatregelen zullen we het virus niet bedwingen en blijft er in ons land elke 14 minuten iemand overlijden aan COVID-19”, schrijft hij op Twitter.

Volgens Devroey ligt de oorzaak voor een groot stuk bij het feit dat sommige mensen de huidige maatregelen niet goed opvolgen. “De verantwoordelijkheidszin ontbreekt bij een deel van de bevolking op dit moment”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Nieuwe maatregelen

Biostatisticus Geert Molenberghs is het daarmee eens. “Wat we zien in de mobiliteitscijfers van de telecomoperatoren is dat er nog heel wat mobiliteit is. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen, maar voor de winkels en het werk zijn er heel wat mensen op de baan. Dat betekent dat er ook contacten zijn. Het is dus belangrijk dat de maatregelen goed worden opgevolgd. Als dat niet voldoende is moeten we er nieuwe maatregelen bijnemen”, klinkt het.

Molenberghs denkt daarbij aan het beperken van de mobiliteit. “Wat we sommige landen hebben zien doen, bijvoorbeeld Ierland, is de mobiliteit beperken door een perimeter in te stellen”, legt hij uit.

Devroey sluit zich daarbij aan en benadrukt nogmaals het belang van telewerk. “Arbeiders kunnen natuurlijk niet thuis werken. Maar het zijn de mensen die thuis kunnen werken waarnaar ik een oproep zou willen doen om ook effectief thuis te werken”, besluit hij.

