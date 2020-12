In het Nederlandse Emmen heeft de politie drie ‘pedojagers’ aangehouden. Dat zijn mensen die op eigen houtje pedofielen opspeuren en in de val lokken. De twee mannen (22) en een vrouw (29) worden verdacht van bedreiging, vernieling en mishandeling.

Sinds augustus hebben in Drenthe tien incidenten plaatsgevonden waarbij de politie het vermoeden kreeg dat de verdachten ‘pedojagers’ zijn. In veel gevallen deden de verdachten zich voor als een minderjarige en zochten ze online contact met een volwassen man. Vervolgens maakten ze een afspraak voor een ontmoeting.

Maar eenmaal daar troffen de mannen geen minderjarige aan, maar een of meerdere personen die “heel andere bedoelingen hadden”, zegt de politie. De mannen werden namelijk opgewacht, belaagd en mishandeld.

Vernielde telefoon

De politie kwam de verdachten op het spoor nadat ze erachter was gekomen dat het drietal ook iets te maken had met een vernielde telefoon in Emmen. Uit het vervolgonderzoek bleek dat de eigenaar van die telefoon slachtoffer was geworden van vernieling en mishandeling. De arm der wet vermoedt dat er toen ook al sprake was van ‘pedojagen’.

Het bericht BIZAR. Nederlandse ‘pedojagers’ zélf opgepakt door de politie verscheen eerst op Metro.