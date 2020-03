Zorgmedewerkers staan 24 op 7 paraat om het coronavirus te bestrijden. Om hun drukke levens wat leefbaarder te maken, kan je hen helpen.

Elke dag werken hulpverleners zich uit de naad om coronapatiënten te verzorgen. Daardoor hebben ze amper tijd om hun eigen leven te onderhouden. Ook zij moeten boodschappen doen en zorgen voor hun kinderen, bijvoorbeeld.

Gratis inschrijven

Voel je je geroepen om hen bij die dagdagelijkse taken bij te staan? Dan kan je je gratis aanmelden via DIT FORMULIER. Je vult je gegevens in en geeft aan welke hulp je kan bieden. Belangrijk: je mag je enkel inschrijven als je gezond bent en niet in de risicogroep zit. Veel succes!

Het bericht Wil je een hulpverlener uit de buurt helpen? Dat kan! verscheen eerst op Metro.