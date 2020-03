Viroloog Steven Van Gucht voorspelt dat we de piek van het coronavirus in ons land eind deze maand of begin april mogen verwachten. Maar ook na de piek zullen we nog een lange tijd uiterst voorzichtig moeten blijven.

Het totale aantal doden door het coronavirus in België is met 34 opnieuw gestegen, tot 122 slachtoffers. Een lichtpuntje is dat er voor de tweede dag op rij minder mensen werden opgenomen in het ziekenhuis (256). Er liggen nu 1.859 patiënten in het ziekenhuis, van wie 381 op intensieve zorgen.

Begin april

Volgens viroloog Steven Van Gucht mogen we de piek binnenkort verwachten. “Volgens de modellen zullen we de echte piek eind deze maand, begin april zien vallen. Ik hoop vroeger natuurlijk, gezien we onze contacten drastisch verminderd hebben”, vertelde hij in VTM Nieuws.

Nog maar in de helft

Hij benadrukt dat we er dan nog lang niet zijn, dus zullen we ook daarna de huidige maatregelen moeten behouden. “Als we de piek bereiken, dan zitten we nog maar aan de helft. De andere helft van de gevallen moet dan nog komen. We zijn dan voor een aantal weken vertrokken, een maand, misschien iets langer. We kunnen de maatregelen pas afbouwen als de ziekte onder controle is en er nauwelijks nog gevallen zijn. We moeten dan ook nog waakzaam blijven voor het optreden van nieuwe gevallen”, klinkt het.

Het bericht Steven Van Gucht: “Echte piek van coronavirus nog niet bereikt” verscheen eerst op Metro.