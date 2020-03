Het is de eerste keer ooit dat de moderne Spelen in vredestijd niet op de oorspronkelijke datum gehouden worden. Sinds de moderne Spelen in 1896 in Athene weer op de agenda stonden, vond het mondiale event iedere vier jaar plaats. Alleen tijdens de Eerste Wereldoorlog (1916 in Berlijn) en Tweede Wereldoorlog (1940 in Tokio en 1944 in Londen) ging het toernooi niet door. Het IOC liet eerder al weten dat er voor de Spelen in Tokio van een soortgelijke afgelasting sowieso geen sprake kan zijn, maar stelt het event nu uit naar volgend jaar. Het is de eerste keer ooit dat de OS temporeel verschoven worden.

De moderne Spelen vonden dus, beide Wereldoorlogen buiten beschouwing gelaten, altijd plaats in vredestijd. Dat wil echter niet zeggen dat de vierjaarlijkse hoogmis zonder incidenten verliep. In 1972 in München werden de Spelen helemaal ontsierd door een gijzeling van elf atleten en officials van de Israëlische ploeg in hun appartement in het olympisch dorp door leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September. Uiteindelijk stierven de elf Israëliërs en een Duitse politieman.

Verder vielen er ook heel wat boycots te noteren. In 1980 lieten verschillende landen, waarbij de Verenigde Staten, Japan, China en West-Duitsland, de Spelen in Moskou links liggen na de invasie van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Vier jaar nadien stuurden enkele Sovjet-staten hun kat naar Los Angeles, terwijl verschillende Afrikaanse landen niet naar Montreal 1976 trokken.