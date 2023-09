Welke cryptomunten kunnen op dit moment interessant zijn om in te investeren?

Het investeren in crypto munten en geld verdienen met crypto munten is heel populair geworden en voor beginnende cryptohandelaren is het interessant om te weten welke cryptomunten interessant zijn om in te investeren. Uiteraard is het beste voorbeeld om in te investeren de grootste cryptomunt, de Bitcoin. Echter is Bitcoin niet de enige cryptomunt die goed gekend is in de wereld van de cryptovaluta. Er is namelijk een groeiend vertrouwen in het fenomeen dat we kennen als digitale munten. Door goed onderzoek te doen naar de diverse cryptomunten die verkrijgbaar zijn, krijg je verschillende mogelijkheden en kun je een leuk rendement behalen.

CERL

CERL is een opkomende en nieuwe cryptomunt en het token van het Celer Netwerk. Dit Celer Netwerk heeft een layer 2 scaling platform en werkt samen met Ethereum, dApps op Polkadot en andere netwerken. Men kan daardoor goedkope, veilige en snelle gedecentraliseerde applicaties beschikbaar stellen voor de doelgroep. Celer heeft diverse applicaties en middlewares gemaakt zoals layer 2 finance, CelerX en cBridge. Er zijn inmiddels een miljoen gebruikers van CERL in zowel de DeFi, gaming- en blockchainindustrie. Doordat het aantal CERL gebruikers groeiende is heeft dit een positief effect op de waarde van deze digitale munt.

Cardano

Cardano zien veel mensen als ‘het voorbeeld’ van een degelijke cryptovaluta. Deze cryptomunt is net even wat anders dan de andere digitale munten, en dat komt met name omdat Cardano is ontwikkeld met wetenschappelijke feedback. Cardano is de directe concurrent van Ethereum, een andere populaire cryptomunt. Net zoals bij bijna iedere andere cryptomunt is de blockchain het belangrijkst. Uniek aan deze cryptovaluta is hoe het ontwikkeld is. De wens was om een cryptomunt te maken die voorziet in behoeften. In het geval van Cardano is dit het oplossen van beperkingen van de blockchain. Met name richt men zich op het ontwerp en de schaalbaarheid.

De blockchain van Cardano bestaat inmiddels uit twee lagen. De eerste laag zorgt dat de transacties worden opgeslagen. De tweede laag bewaart smart contracts. De transacties blijven op deze manier gescheiden van elkaar en worden bovendien heel snel uitgevoerd. Door de toekomstgerichtheid van Cardano is deze cryptomunt interessant voor beleggers die een wat langere horizon hebben. Bij de beste bank voor informatie over cryptovaluta vind je ook allerlei informatie over cryptomunten als Cardano.

The Graph

Met het protocol van The Graph wordt het mogelijk gemaakt om netwerken zoals het InterPlanetary File System en Ethereum te doorzoeken. Je kunt met dit protocol gegevens verzamelen en opvragen zonder dat er interactie is met een derde partij. En dit gebeurt op een hele betrouwbare en veilige manier. The Graph stelt dat het de noodzakelijke query’s veilig, betrouwbaar en snel maakt, maar ook dat het voor iedereen mogelijk is om API’s te publiceren en te bouwen. Het gaat dan om subgraphs en deze dienen als een soort van tussenpersoon. Er kunnen hierdoor twee verschillende applicaties communiceren met elkaar. Vanwege dit doel is The Graph mogelijk een interessante cryptomunt om in te investeren, zeker nu de koers laag is in vergelijking met enkele jaren geleden.

Bitcoin

Bitcoin was de eerste cryptomunt die op de markt verscheen en is gelanceerd in 2009. Je kunt Bitcoin zien als een gedecentraliseerde vorm van geld. Dat betekent dat banken en overheden geen invloed hebben op de werking van deze cryptomunt. Bitcoin heeft geen reguleringssysteem en dat maakt het aantrekkelijk voor veel beleggers. Maar het kent ook zo zijn keerzijde, want de koersen kunnen namelijk erg fluctueren. Zo kon je de afgelopen jaren grote winsten boeken met Bitcoin, maar was het ook mogelijk om verlies te maken op je investeringen. Afhankelijk van de aan- en verkoopmomenten uiteraard. Wie bijvoorbeeld in 2010 of 2011 voor 10.000 euro aan Bitcoin had gekocht, en dit in bezit had gehouden, was inmiddels ruimschoots miljonair geweest.

Doordat Bitcoin al heel lang bestaat en de Bitcoin steeds meer wordt geaccepteerd als reguliere betalingsmethode, hebben en houden investeerders en beleggers vertrouwen in deze digitale munt. De kans dat Bitcoin nog verdwijnt is niet zo groot. De toepassingen van Bitcoin in de maatschappij zullen naar verwachting alleen maar toenemen de komende jaren, waardoor het interessant kan zijn om (ook) in Bitcoin te investeren.