3 goede redenen om gezonder te gaan eten

Vanaf morgen begin ik echt met gezonder eten! Dan is het morgen en ga je in de ochtend al de fout in. Ach, het was toch geen goed moment. Je kunt veel beter op maandag beginnen. En zo ben je het cirkeltje weer rond. Herkenbaar? Dan ben je zeker niet de enige. We weten allemaal hoe belangrijk het is om gezond te eten. Toch kunnen we ons er vaak niet van weerhouden om toch andere keuzes te maken en op te geven. Merk jij dat dit je nu echt begint op te breken en wil je wat meer motivatie om nu écht te beginnen? Dan volgen hieronder drie goede redenen om gezonder te gaan eten en jou de nodige motivatie te geven.

Het is makkelijker dan je denkt



Denken we aan gezond eten, dan denken we vooral aan het niet mogen van dingen. De dieetcultuur heeft ons geleerd dat veel producten niet gegeten mogen worden als je echt resultaat wilt behalen. Niets is echter minder waar. Alle producten zijn er om van te genieten en om je te voeden. Het draait allemaal om balans. Het is dus echt makkelijker dan je denkt. Je moet niks, je mag alles, maar je moet echt anders leren eten en beter leren luisteren naar wat je lichaam nodig heeft.

Als je toch een duwtje in de juiste richting nodig hebt of snel een aantal kilo’s af wilt vallen, dan zou je natuurlijk altijd voor een dieet kunnen kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het keto dieet. Hier worden zeer goede resultaten mee behaald. Met een keto maaltijd ontzeg je jezelf zoveel mogelijk koolhydraten, waardoor je lichaam vet gaat verbranden. Dit levert snel gewichtsverlies op. Het fijne van een dieet is dat je beter binnen bepaalde kaders kunt eten. dit is voor veel mensen erg prettig, omdat ze zo niet na hoeven te denken over de keuzes die ze kunnen maken.

Wil je een dergelijk dieet volgen? Win dan eerst advies in bij een arts om te bespreken of dit voor jou de juiste optie is.

Goed voor je liefdesleven



Raar maar waar, maar gezonder eten kan echt heel goed zijn voor je liefdesleven. Dit komt vooral door de stoot energie en zelfvertrouwen die je hiervan krijgt. Door gezonder te eten, zal je je energieker gaan voelen. Je lichaam is immers gebaat bij de juiste voedingsstoffen. Daarnaast groeit je zelfvertrouwen doordat je lekkerder in je vel zit en misschien ook wat kilo’s kwijt bent geraakt. Hierdoor is geen zin in seks of aanrakingen verleden tijd. Je voelt je beter, geniet van een hoger libido en veel meer van je partner.

Bespaar geld



Toegegeven, groente en fruit zijn in veel gevallen duurder dan ongezonde snacks. Toch kan je flink wat besparen door gezonder te leven. Denk alleen al aan de keren dat je nu eens niet eten laat bezorgen of op het geld dat je bespaart door geen frisdrank meer te drinken. Dan kom je al snel tot de conclusie dat gezond eten helemaal niet zo duur is. Bovendien wordt er ook aan een suikertaks gedacht om het prijsverschil tussen gezond en ongezond eten te nivelleren.