Handige tips bij het afsluiten van een nieuwe telefoon abonnement met toestel

Ben je al een tijdje bezig met het zoeken naar een geschikt telefoonabonnement, dan is de keuze online tegenwoordig een stuk gemakkelijker geworden. Het voordeel van online shoppen, is dat je gemakkelijk en snel verschillende aanbieders met elkaar kunt vergelijken, waardoor je zeker weet dat je niet te veel betaalt. Wel is het belangrijk rekening te houden met eventuele aanvullende voorwaarden en bepaalde restricties bij een provider. Zo kan het zijn, dat wanneer je kiest voor een goedkoop abonnement, je internetsnelheid wordt afgeknepen, omdat deze provider niet dezelfde bandbreedte heeft als de grote spelers zoals KPN, Odido (voorheen T-mobile en Tele2) en natuurlijk ook Vodafone. Om het juiste telefoonabonnement te vinden, hebben we een aantal handige tips voor je.

Vergelijk voor het goedkoopste iPhone 15 abonnement

De nieuwste iPhone is vanaf 22 september 2023 verkrijgbaar in Nederland. De prijzen van het toestel met bijbehorende abonnementsvormen zijn inmiddels bekend, wat dus ook betekent dat alle providers er alles aan zullen doen om klanten over de streep te trekken bij hun klant te worden of, in het geval ze dit al zijn, het abonnement te laten verlengen. Verstandig is dus om voor het goedkoopste iPhone 15 abonnement verschillende providers met elkaar te vergelijken en niet alleen te kijken naar de prijs, maar ook naar hetgeen wat je ervoor krijgt. Zo bieden de gerenommeerde providers deze abonnementen vaak wel iets duurder aan, maar daarvoor krijg je niet alleen onbeperkt internet, maar ook nog eens op een hoge snelheid, iets wat vooral belangrijk is wanneer je veel streamt.

Bekijk de verschillende beste smartphones van nu

Wanneer je normaal altijd Apple of Samsung hebt gehad, dan is het aannemelijk dat je bij het kiezen van een nieuw toestel ook weer voor hetzelfde merk gaat als voorheen. Toch is het ook goed om eens verder te kijken dan alleen naar het merk dat je al jaren hebt. Vergelijk bijvoorbeeld verschillende modellen met elkaar en kijk ook eens online naar de beste smartphones van nu, zodat je deze kunt vergelijken met bijvoorbeeld je huidige toestel en op basis daarvan een keuze kunt maken. Het is misschien wel even wennen om over te stappen naar een ander merk, maar qua prijs en specificaties kan dit een enorm verschil zijn. Want laten we eerlijk zijn, wat heb je aan een duur toestel met allerlei opties, waarvan je nog niet de helft gebruikt?

Wacht tot een aantal maanden na de release

Grote partijen zoals Apple en Samsung hanteren een bepaald prijsbeleid, waarbij bij de release van een nieuw toestel, de voorgangers vaak in prijs worden verlaagd. Dit gebeurt niet altijd direct, maar na een paar maanden. Wanneer je dan niet per se het nieuwste model smartphone hoeft te hebben, kan je dit snel enkele honderden euro’s schelen. Puur en alleen door een aantal maanden te wachten. Apple komt vaak in September met hun nieuwe toestel en zien we dat de prijs in januari van de oudere modellen vaak wat zakt. Via verschillende vergelijkingssites kun je dit gemakkelijk in de gaten houden en uiteindelijk ‘toeslaan’ wanneer voor jou de prijs acceptabel is.