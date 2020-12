Zoonlief heeft wat uit te leggen…

Op onderstaande video zien we een jongeman die tijdens ‘t parkeren een andere wagen geraakt had. “Sorry, het is de auto van mijn mama”, klinkt het. “Dit was niet de bedoeling”, gaat hij verder.

“Je moet je mama even bellen en je verzekeringspapieren tonen”, laat de cameravrouw van dienst weten. “Anders bel ik de politie”, gaat ze verder.

Ravage

Duidelijk onder de indruk besluit de jongeman om terug in de wagen te stappen. Wat volgt? Een poging tot vluchtmisdrijf. Maar dan grijpt ‘karma’ even op loeiharde wijze in… Kijk maar:

Foto: still – Bron: Skoften