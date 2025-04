WOW: Vrouw op scooter let gelukkig goed op, want dit had anders HEEL fout kunnen eindigen! (video)

Het leven kan helaas plots voorbij zijn.

Dat zal onderstaande vrouw nu ook wel extra beseffen. De beelden, die uit Vietnam zouden komen, liegen er niet om: deze dame had veel geluk.

Aanvankelijk zien we een vrij normale verkeerssituatie. Op een druilerige dag komt een vrouw op haar scooter in beeld. Plots stopt ze echter en kijkt ze naar iets wat buiten beeld gebeurt.

Vrachtwagen verliest lading

Onze hoofdrolspeelster springt plots van haar tweewieler en zet het op een lopen. Een fractie van een seconde later wordt duidelijk waarom. Een vrachtwagen was namelijk een deel van zijn lading verloren. En die lading was niet bepaald ‘klein’ te noemen. Hoe dat (gelukkig goed) afloopt, zie je op bijgevoegd filmpje.