WOOPS: Taart, kaarsen én ballonnen zorgen samen voor een ‘knallend’ verjaardagsfeest (fails)

Er is er eentje jarig en dat moet gevierd worden!

Wie ‘verjaardagsfeestje’ zegt, denkt spontaan aan taart, ballonnen en de nodige kaarsjes. Maar wat blijkt? Samen vormen ze misschien niet de allerbeste combinatie wanneer je ze te dicht op elkaar plaatst. Dat heeft ook deze dame mogen ontdekken. Kijk maar even naar het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…