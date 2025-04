‘Stuntrijder’ wil even tonen wat hij kan. Maar dan? AUCH! (video)

Uitpakken met wat je allemaal in je mars hebt, is leuk. Als het goed gaat, tenminste…

Dat zal onderstaande ‘stuntrijder’ kunnen bevestigen. Sowieso is het geen al te best plan om op de openbare weg je kunnen te etaleren. Je kan er jezelf én anderen mee in gevaar brengen. Aanvankelijk lijkt alles echter gelukkig nog goed te gaan, maar wanneer de achterkant van het rijtuig het wegdek raakt, gaat het al snel heel stevig mis. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…