WOW: Voetgangster mag van VEEL geluk spreken na stevige botsing van wagen (video)

Wie twijfelt over het bestaan van een beschermengel moet onderstaand tafereel maar even bekijken…

Opmerkelijke beelden uit Brazilië… Aanvankelijk zien we een vrij normale verkeerssituatie. We merken een voetgangster op die langs de straatkant naast een geparkeerde auto wandelt. Niets bijzonders, zou je denken.

Oog van de naald

Niet veel later botst een aankomende wagen tegen het geparkeerde voertuig. En de vrouw in kwestie? Die mag van héél veel geluk spreken, want ze komt er als bij wonder zonder kleerscheuren vanaf. Kijk maar…