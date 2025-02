Dame wandelt elegant het zwembad in, maar dan… (video)

Het glas wijn daarentegen bleef ongedeerd.

Als je dan toch in het idyllische Mykonos bent, kan je evengoed een leuke video opnemen. Exact wat de vrouw in onderstaand filmpje gedacht moet hebben. Alleen had ze zich het einde iets anders voorgesteld.

Geen water bij de wijn

Op de beelden zien we hoe de dame met een glas wijn in de hand sierlijk langs het zwembad wandelt om vervolgens via het trapje in het water te stappen. Dat was tenminste het plan. De Griekse goden dachten daar anders over… Het moet echter gezegd – en laat het ons citeren uit de reacties: “Maar ze is wel een pro, ze liet haar glas niet vallen”.

Foto: Instagram