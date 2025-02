WOW: Parkeren op steile oprit gaat RAMPZALIG fout! (fails)

Zo, dat ging niet volledig volgens plan…

Althans, dat vermoeden we… We kunnen ons namelijk niet inbeelden dat het de bedoeling van onderstaande chauffeur was om op deze wijze zijn of haar wagen te parkeren. Aanvankelijk zien we hoe een auto een steile oprit oprijdt. Dat lijkt eerst nog prima te verlopen, maar dan gaat het op rampzalige wijze fout. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…