WOW: Parkbezoekers massaal op de vlucht, maar koppel heeft pas erg laat door dat BEER nadert! (video)

Opmerkelijke beelden uit Canada.

Daar was het op ‘Burnaby Mountain’ even paniek toen een beer wel heel dichtbij kwam. Op onderstaande beelden zien we aanvankelijk hoe verschillende mensen hun boeltje pakken. Dat is niet zo verwonderlijk, want de hoofdrolspeler van dienst nadert traag maar gestaag.

Koppeltje heeft niets in de gaten

Iedereen lijkt de boodschap wel te begrijpen, maar één koppeltje heeft niet echt door wat er aan de hand is. Dit ondanks het feit dat meerdere omstaanders hen proberen te waarschuwen. “Hallo… (fluitsignaal), hey vriend… Excuseer… HEY”, klinkt het vanop de achtergrond.

Pas wanneer het imposante dier vlakbij het koppeltje is, gaat het duo over tot actie. Kijk maar naar de beelden, die momenteel aardig viraal gaan.