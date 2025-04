WOW: Gespierde dakwerker helpt zijn collega even uit de nood! (video)

Vaak delen we hier filmpjes van ‘dingen die je beter niet doet’.

Het gaat dan om mensen die iets proberen, maar het resultaat is niet wat gehoopt werd. Aanvankelijk dachten we dat dit bij onderstaand tafereel ook het geval was, maar niets is minder waar.

We zien twee dakwerkers: eentje op een te korte ladder, de andere reeds op het dak. Nu moet de eerste man echter ook op het dak geraken. Maar het is al snel duidelijk dat dat met de aanwezige ladder niet zal lukken. Of toch?

Gespierde collega weet raad!

De man op het dak komt met de oplossing. Zo maant hij zijn collega aan om de ladder even te geven. Wat hij juist van plan is? Dat moet je zelf maar even ontdekken door naar de beelden te kijken. Sterk werk alleszins!