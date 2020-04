Straffe beelden uit Rabien, Polen.

Ook daar is het eerder rustig op de weg wegens de coronamaatregelen. En da’s misschien maar goed ook!

Want onderstaande bestuurder had, volgens lokale media, aardig in het glas gekeken. En dat maakte hij aan een rotonde pijnlijk duidelijk.

Op de beelden zien we hoe hij met zijn wagen over de rotonde heen vliegt… De landing krijgen we niet te zien, maar de brandweer moest nadien de man wel uit zijn wagen bevrijden. Over de toestand van de man bestaat geen zekerheid, al zou hij wél het ongeval overleefd hebben. Da’s op zich al een klein mirakel… Zijn wagen, zo blijkt uit foto’s, zal helaas niet meer rondrijden. Kijk maar!

Footage released by authorities in Poland shows car go flying after the driver went straight into a roundabout at high speed.

Police said the driver's injuries were not life-threatening. https://t.co/xEMaO5enc1 pic.twitter.com/gVDO0iM7Z5

— ABC News (@ABC) April 15, 2020