WOW: Botsing tussen luchtballonnen zorgt voor stevige ravage! (fails)

Opmerkelijke beelden uit het Nederlandse Luttelgeest.

Daar ging het zondagavond aardig fout toen een luchtballon wou opstijgen. Zo botste het mandje van één luchtballon tegen een andere luchtballon. Gevolg? Een meer dan stevige ravage. In geen tijd werd de geraakte luchtballon namelijk volledig opengescheurd. Buiten materiële schade lijkt er gelukkig én als bij wonder niemand gekwetst te zijn geraakt. Dat zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom krijg je van ons nog een meer dan uitgebreide failcompilatie. Zo zit jij voor geruime tijd weer meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!