WOOPS: ‘Stoute hond’ aan de haal met jurk van poserende dame (fails)

Dat de hond de beste vriend is van de mens, zal deze dame mogelijk tegenspreken.

Op de eerste van onderstaande video’s zien we namelijk hoe een dame in het openbaar poseert in een leuke outfit. Alles lijkt prima te verlopen tot plots een hond in beeld komt. In geen tijd trekt de viervoeter de jurk van de vrouw uit. En dat levert hilarische beelden op. Volgens velen zou het tafereel echter in scène gezet zijn. Kijk en oordeel vooral zelf maar even.

Failcompilatie

Of de poserende dame nu al dan niet een rasechte pechvogel is, durven we niet met zekerheid zeggen. Maar toch voegen we meer dan graag nog een uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!