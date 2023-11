Vangen van bruidsboeket loopt VOLLEDIG uit de hand. Gevecht ontstaat! (video)

Het werd een dag om nooit te vergeten…

Volgens sommigen is een trouwdag de mooiste dag van iemands leven. Maar toch durven we vermoeden dat het voor onderstaande bruid een moment met een wrange nasmaak werd. We zien hoe de dame in kwestie klaarstaat om het bruidsboeket te gooien. Achter haar? Enkele vrouwen die bereid zijn de bloemen te vangen. Doorgaans een jolige gebeurtenis, maar hier verloopt het toch nét even iets anders.

Gevecht ontstaat!

Eerst lijkt er enige twijfel te bestaan over wie nu net het bruidsboeket in ontvangst mag nemen. Maar ook twee andere dames, die helemaal geen kans maakten op het vangen van de bloemen, krijgen het met elkaar aan de stok. Wat volgt? Een behoorlijk stevig gevecht. En de bruid van dienst? Die kan haar ogen amper geloven… Kijk maar!