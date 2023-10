Ophef over vrouw die ‘ongepast’ poseert in Disneyland: «Dat doe je niet in een park voor kinderen!» (video)

Er is heel wat commotie ontstaan over een bezoekster van Disneyland die een filmpje van zichzelf opnam terwijl ze haar borsten op en neer beweegt. Sommigen vinden haar gedrag ongepast omdat het een familiepark is.

Op TikTok is een video viraal gegaan waarin een man zijn vriendin filmt in Disneyland. Op zich niets speciaals aan, ware het niet dat ze haar borsten ostentatief op en neer beweegt. «Oh mijn God, ze heeft het enorm naar haar zin in Disneyland», klinkt het in de beschrijving van het filmpje dat al meer dan 2,5 miljoen keer bekeken werd.

Kinderen aanwezig

Heel wat mensen hebben hun bedenkingen bij haar gedrag aangezien Disneyland een familiepark is en er dus heel wat kinderen rondlopen. «Zo verpest je de sfeer in Disneyland. Dit is tenenkrommend!», «Dit is walgelijk! Dat doe je niet in een park voor kinderen!», en «Er lopen daar letterlijk overal kinderen rond. Wat is mis met jullie?!», klinkt het verontwaardigd in de reacties. Anderen zien er dan weer helemaal geen graten in. «Eerlijk? Het lijkt me leuk om met hen rond te hangen», en «Ze is toch gewoon op en neer aan het springen?», lezen we ook.

