Dames kruipen samen op één stoel. Dat was een DOM plan! (fails)

Het is weer hoog tijd voor een nieuw filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Soms kom je online van die beelden tegen waarvan je je echt afvraagt wat juist de bedoeling was. Zo ook onderstaand tafereel. We zien hoe twee dames samen op één stoel kruipen. Waarom? Daar hebben we echt het raden naar. Wat we wél weten, is dat het geen goed idee was. Aanvankelijk lijkt hun ‘stunt’ nog prima te verlopen, maar wanneer één van hen van de stoel stapt, ligt de ander ook snel op de grond. Gelukkig zonder al te veel ergs, zo blijkt. Dat zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één (stel) pechvogel(s) in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…