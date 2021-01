Op TikTok toont de dame zelf wat ze ‘s nachts, tijdens het slaapwandelen, allemaal doet.

‘Celinaspookyboo’ is haar naam op het populaire sociale netwerk. En de dame heeft maar liefst 26.6 miljoen views verzameld met een filmpje waarop te zien is hoe ze ‘s nachts in en rond het huis wandelt.

De vrouw heeft naar eigen zeggen last van slaapwandelen en had op een bewuste nacht duidelijk zin in een feestje. “Ik weet nog dat ik droomde over een feestje aan een zwembad”, plaatst ze bij onderstaande video.

Blikjes

Op de beelden, die gemaakt werden door bewakingscamera’s, zien we hoe de dame de koelkast plundert en nadien blikjes drank in de voortuin gooit. Een toevallige passant ziet het allemaal gebeuren en kan zijn ogen amper geloven. Kijk maar:

Foto: still TikTok – Bron: The Sun