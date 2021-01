Jammerlijke beelden van een Belgische automobilist die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats stond toen een vrachtwagen achterwaarts op hem inreed. Geluk bij een ongeluk: de bestuurder had sinds een week een dashcam geïnstalleerd.

Op Reddit doet hij zijn verhaal: “Ik ben het gewoon om achter vrachtwagens en andere voertuigen te staan die plots beslissen om naar achter te rijden. Normaal gezien doen ze dat heel traag en kan ik mijn spiegels checken om te zien of ik ook achterwaarts kan rijden. Als er een auto is, dan toeter ik. Maar in dit geval was de vrachtwagen vrij snel, sneller dan ik dacht”, zo vertelt hij.

Verzekeringen

”Ik moet je niet vertellen dat aan die snelheid, als het een persoon of zelfs een fietser was, het heel gevaarlijk had kunnen zijn! Voor de verzekering was het ook even uitzoeken, want het was een bestuurder uit Oekraïne, in een Poolse truck met een Litouwse trailer”, aldus het slachtoffer. De feiten dateren van een half jaar geleden, maar de beelden vonden nu pas hun weg op het wereldwijde web.

Foto: still video YouTube