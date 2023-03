Vrouwen staan plots in lingerie in nieuwste TikTok-trend (video)

Op het populaire videoplatform TikTok valt altijd wel wat te beleven.

TikTok heeft in schijnbaar geen tijd de wereld veroverd. Maar over de eindeloze stroom aan filmpjes die ginds de revue passeren, is echter niet iedereen even enthousiast. Zo is de app volgens velen (te) verslavend. Dat weerhoudt gebruikers er echter niet van om vlot mee te doen aan de nieuwste trends en hypes.

Plots in lingerie

In onderstaande compilatie zien we één van die nieuwere trends. Enkele vrouwen kuisen in gewone kledij een spiegel, wanneer ze plots na een vlotte overgang in lingerie poseren. En dat levert een best opvallend resultaat op. Dat merk je in bijgevoegde video. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag