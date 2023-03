Dame wil hond beetnemen met ‘verdwijningstruc’. Maar dan? AUCH! (fails)

Altijd leuk om wat te sollen met je trouwe viervoeter.

Dat was ook onderstaande dame van plan. Haar idee? Met behulp van een deken zichzelf doen ‘verdwijnen’. Althans, dat was toch wat haar hond zou moeten geloven. Na enkele keren het deken omhoog en omlaag te doen, werd het uiteindelijk tijd voor dé truc. Gezwind loopt ze, buiten het gezichtsveld van de hond, de trap af. Maar al na enkele stappen ligt de vrouw tegen de grond. En haar viervoeter? Die was niet echt onder de indruk… Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor ettelijke minuten meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar:

