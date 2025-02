Vrouw twerkt in carwash, maar dat gaat meteen mis… (video)

Maar de binnenkant was dan ook wel ineens proper…

Op geestige beelden is te zien hoe een vrouw in de carwash begint te twerken terwijl de autodeur openstaat. Niet bijster slim in een carwash, uiteraard, en al snel komt ze te weten waarom.

Lachende kijkers

Het filmpje werd duizenden keren bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit in de reacties. “En dit is waarom de verzekeringsprijzen de hoogte in gaan”, “Speel domme spelletjes, win domme prijzen”, en “Dit heeft mijn dag gemaakt!”, wordt er gelachen.

Foto: Instagram