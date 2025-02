Honden en spiegels, ze zullen nooit de beste vrienden worden…

Een filmpje van een hond en een spiegel is al meer dan 20.000 keer bekeken op YouTube. Op de beelden zien we hoe een puppy kennismaakt met de spiegel.

Stem van baasje

Dat duurt slechts enkele seconden, want al snel schrikt hij van zijn eigen spiegelbeeld, aangevuurd door zijn baasje. “Hij is helemaal in de war! Wat een grappig moment!”, en “Wat een prachtige hond, met die grote oren”, wordt er gereageerd.

Foto: YouTube