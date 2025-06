Vrouw steekt ei in microgolfoven, maar vergeet dat dat GEEN goed idee is (video)

Zo, alweer een goede les geleerd.

Dus: je wil een ei opwarmen in de microgolfoven? Wel, wees maar voorzichtig, en al zeker als het een hardgekookt ei is. De kans dat het nadien ontploft, is groot. Een algemeen weetje dat de dame in onderstaande video klaarblijkelijk niet kende. Want van zodra ze het ei uit de microgolf haalt, ontploft het in haar handen. Inclusief schrikeffect én stukjes ei over haar hele lichaam.

Viraal

Het filmpje werd duizenden keren bekeken. “Ik dacht dat dit algemeen bekend was”, “Doe dat maar beter niet”, en “Yep. Dat had ik dus kunnen zijn”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube