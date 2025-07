WOW: Gigantische boom kappen naast huis gaat helemaal MIS! (fails)

Het is weer tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Je zou het ons niet moeten vragen om een gigantische boom te vellen. Maar gelukkig zijn er professionals die wél weten hoe het moet. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er alsnog niets mis kan gaan. Dat merk je in onderstaande video, waar een team probeert om een hele grote boom tegen de vlakte te krijgen. Klein detail: de boom staat zeer dicht tegen een huis. Drie keer raden hoe het toch nog fout afloopt…

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één groep pechvogels in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…