RTL Play onthult zijn nieuwigheden voor augustus 2025

Terwijl juli op zijn einde loopt, heeft RTL Play alvast zijn line-up voor augustus bekendgemaakt. Van misdaadreeksen tot realityshows en feelgooddrama: dit zijn de nieuwe titels die je deze zomer op de streamingdienst kan verwachten. Streamnews zet alles op een rijtje.

Series

Backstrom (3 seizoenen – vanaf 1 augustus)

Gebaseerd op het personage van de Zweedse schrijver Leif G. W. Persson. Evert Bäckström is een cynische, misantropische maar briljante politierechercheur. Zijn indrukwekkende oplossingspercentage komt echter onder druk te staan wanneer hij verwikkeld raakt in een ongewone zaak die zijn methodes én zijn ego uitdaagt.

Crazy Ex-Girlfriend (4 seizoenen – vanaf 10 augustus)

Rebecca Bunch lijkt alles te hebben: een glansrijke carrière als advocate en een veelbelovende toekomst. Maar in een moment van existentiële crisis laat ze alles achter om een jeugdliefde te volgen naar Californië. Het resultaat is een hilarische én ongemakkelijke zoektocht naar geluk.

The Bold Type (seizoen 4 & 5 – vanaf 13 augustus)

Na de eerste drie seizoenen komt nu ook het slot van deze populaire dramaserie naar RTL Play. Volg het leven van drie jonge vrouwen die werken voor het New Yorkse vrouwenmagazine Scarlet, terwijl ze navigeren tussen ambitie, vriendschap en zelfontplooiing.

Perception (3 seizoenen – vanaf 20 augustus)

Dr. Daniel Pierce is een briljante, maar schizofrene neuroloog die dankzij zijn bijzondere geestestoestand complexe FBI-zaken oplost. Zijn hallucinaties blijken soms net datgene te onthullen wat anderen over het hoofd zien.

Reality-tv

Ex on the Beach (vanaf 1 augustus)

Acht singles denken dat ze meedoen aan een traditioneel datingspelletje onder de zon. Maar wanneer hun exen één voor één de villa binnenstappen, slaat de romantiek snel om in drama. Een RTL Play-exclusieve guilty pleasure.

MMA Academy (vanaf 31 augustus)

Achtentwintig jonge amateurvechters – 18 mannen en 10 vrouwen – nemen het tegen elkaar op voor een felbegeerde plek in de professionele MMA-scene. De winnaar gaat naar huis met een contract én 10.000 euro.

