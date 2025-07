Sarah Puttemans geniet van ijsje in kort jurkje: “Perfectie!” (foto’s)

Op Instagram weet Sarah Puttemans haar fans weer te verbazen.

Met niet minder dan 282.000 volgers doet de dame, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Dus deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat is ook nu weer niet anders. We zien Sarah Puttemans in een kort, stijlvol jurkje genieten van een ijsje. “Current situation: eating melted vanilla ice cream 🫠🍦”, schrijft ze bij haar post. Haar fans? Die hebben ook wel wat te zeggen, zo blijkt.

“Perfectie!”

Al vlug stromen de eerste, positieve reacties binnen. “Perfectie”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “Mooie foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts als je meer wil zien.