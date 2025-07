Comédienne maakt HILARISCHE parodie op ‘nat’ filmpje van influencer: “Geweldig!” (video)

Dankzij Celeste Barber liggen haar fans weer in een deuk.

De populaire comédienne doet het met maar liefst 9.7 miljoen volgers erg goed op Instagram. Logisch ook, want regelmatig pakt ze daar uit met nieuwe, hilarische parodieën.

Dat is ook nu weer niet anders. Eerst zien we het filmpje van een influencer. De dame in kwestie heeft eerst geen make-up op, maar na een glas water is ze volledig opgemaakt. Nadien volgt de versie van Celeste. En die is, naar goeie gewoonte, weer zeer geslaagd. Dat vinden ook haar fans!

“Geweldig!”

Wie de reacties leest, merkt op dat velen enorm moeten lachen om het nieuwe filmpje. “Geweldig”, klinkt het. “Jij bent exact wat we nu in deze wereld nodig hebben”, gaat het verder. “Er zijn maar weinig dingen op Instagram die me zo hard doen lachen”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even!