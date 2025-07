Alina uit ‘De Mol’ heeft het in bikini naar haar zin: “Zalig!” (foto)

Alina Churikova heeft het naar haar zin!

De dame was in 2020 saboteur in het immens populaire tv-programma ‘De Mol’. En ze mag zich met haar 38.700 volgers op Instagram ook zélf populair noemen. Het is dan ook begrijpelijk dat ze daar sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu het geval, met onderstaand fotoalbum. Daarin zien we Alina onder andere in het water genieten. “Summaaa at home ☀️”, schrijft ze bij de prentjes. Haar fans zijn ook niet verlegen om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Zalig!”

Aan een stevig tempo stromen de enthousiaste reacties binnen. “Zalig”, klinkt het. “❤️❤️❤️”, gaat het verder. “👍♥️🌹”, reageert een laatste volger nog. Kijk zelf maar even naar wat Alina juist gedeeld heeft. En wie op het pijltje naar rechts klikt, krijgt nog wat extra beelden voorgeschoteld.