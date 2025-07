Ophef over ’te intiem koppel’ op vliegtuig: “Dit is respectloos!” (foto)

Wat kan de liefde toch mooi zijn…

Iedereen heeft wel zo zijn of haar favoriete plekje op het vliegtuig. Sommigen zitten graag aan het raam, anderen liever aan de gang of knus tussen twee andere mensen. Op onderstaande video, die in geen tijd viraal ging, zien we echter iemand die ‘pech’ heeft.

“Mijn vriendin, die geen fan is van in het openbaar affectie tonen, zat een hele vlucht naast de ‘eindbazen’ van affectie in het openbaar tonen tijdens een vier uur durende vlucht naar Griekenland”, staat er geschreven op de beelden. Wat we zien? Een koppeltje waarbij de vrouw lieflijk op de schoot van haar partner zit. Behoorlijk intiem dus, maar dat vindt niet iedereen even gepast.

“Dit is respectloos!”

De reacties op de video zijn verdeeld. Sommigen zien gewoon een verliefd koppel, anderen begrijpen dat het ongemakkelijk is voor de dame die naast het duo zit. “Dit is respectloos”, klinkt het. “Je kan je affectie tonen zonder de persoon naast je er mee lastig te vallen”, gaat het verder. “Ik hoop dat ze (het koppel, red.) dit zien”, besluit een laatste TikTok-gebruiker. Je kan de video HIER bekijken. Onderaan voegen we ook nog een screenshot toe. Zo heb je toch al een idee.

Foto: @harry.marjoram TikTok

