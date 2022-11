Vrouw met stevige boezem worstelt met kledij: “Dames met grote borsten, help mij…” (video)

Halloween was niet voor iedereen een ‘verkleedfeestje’.

Elk jaar opnieuw is het voor velen rond eind oktober weer even stressen. Want wat moet je dragen op het eerstvolgende halloweenfeestje? Ook ene Layla Rogers zat met een ‘klein’ probleem. Zo had ze een korset besteld. Maar wegens haar volumineuze boezem was het eindresultaat toch niet wat ze gehoopt had.

“Dames met grote borsten, help mij…”

Layla trok naar TikTok, zoekend naar een oplossing. “Zo zien korsetten er bij iedereen uit”, voegt de dame toe aan enkele foto’s van modellen die het opvallende kledingstuk dragen. “Zo zien ze eruit bij maat 34F”, gaat het verder met een selfie. “Zo zie je mij niet in het openbaar verschijnen deze Halloween”, klinkt het nog. “Vrouwen met grote borsten, help me een leuke halloweenoutfit te vinden die past alsjeblieft”, smeekt ze tot slot nog.

“Dat heb ik ook altijd voor”, laat een kijkster weten. “Ik heb dit ook eens geprobeerd en dit is helaas geen optie. Nooit meer”, reageert iemand anders. “Ik heb maatje 36E en draag gewoon een korset. Je leeft maar één keer”, besluit een laatste vrouw nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen!

Foto: TikTok – Bron: The Sun