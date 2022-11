Dame krijgt het aan de stok met slagboom van parking: “WAAROM?!” (video)

Ze zou koste wat het kost haar wagen parkeren!

Altijd leuk als je je wagen kwijt kan in een overdekte parking. Maar dan moet de slagboom natuurlijk wel even meewerken. Dat was bij onderstaand tafereel duidelijk niet het geval. In plaats van op te geven en haar auto elders te parkeren, besluit deze dame echter om het gevecht met de bareel aan te gaan…

“WAAROM?!”

Enkele vrienden zagen het allemaal gebeuren en besloten om te filmen. “Waarom?”, schreeuwt er eentje terwijl de dame de slagboom uit de weg probeert te krijgen. “Ze gaat proberen door te rijden”, klinkt het nadien. En inderdaad, uiteindelijk stapt de vrouw weer in haar wagen en rijdt ze ‘onder’ de slagboom door. Al wordt het dak van haar auto wel stevig geraakt… Kijk maar:

Foto: still – Bron: YouTube RM Videos