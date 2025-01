Vrouw loopt achteruit om voor foto te poseren, maar dan… (video)

De zetel was de redder in nood!

Poseren voor de camera: het is een vak apart. De vrouw in onderstaand filmpje bedoelde het goed, maar vergat om het babystoeltje dat achter haar op de grond stond, weg te halen. Resultaat? Een stuntelige val die gelukkig deels op een zachte zetel eindigde.

Gênant

Het filmpje werd duizenden keren bekeken. “Gelukkig zat de baby er niet in”, “Waarom liet je dat ding daar dan ook staan?”, “Oh nee, gênant!”, en “Het duurde drie werkdagen vooraleer ze op de grond terechtkwam”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram