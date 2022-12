Man pakt uit met krankzinnige kerstverlichting op en rond huis: “Deze kerel wint Kerstmis!” (video)

Her en der zie je in ons straatbeeld al kerstversiering op en rond huizen, maar de kans is klein dat die zo indrukwekkend is als die van deze TikTokker. Miljoenen keren werd het filmpje al bekeken en kerstliefhebbers van over de hele wereld strooien met de complimenten.

De video werd gepubliceerd op het kanaal van ‘itsgoneviral’ op TikTok en volgers delen het filmpje dat het een lieve lust is. Ondertussen kan het clipje rekenen op bijna een miljioen likes en werd het tienduizenden keren doorgestuurd. Op de bekende melodie van ‘Everybody Dance Now’ floept de kerstverlichting van dit huis aan en de eigenaar danst erop los. Meteen een knap staaltje van originaliteit én dansskills.

”Die stroomfactuur!”

De comments bleven dan ook niet uit. Meer dan 3000 mensen lieten complimenten achter. “Dit ben ik wanneer de kerstperiode aanbreekt”, zo laat iemand weten. Een andere persoon is vooral onder de indruk van de timings van de kerstverlichting en de muziek: “Echt knap bedacht en gemaakt! Zullen wel wat uren voorbereiding in steken!” Nog iemand anders reageerde nuchter: “Die stroomfactuur moet gigantisch zijn!”

Foto: TikTok