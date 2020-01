Hilarische beelden uit Canada.

Daar kreeg bovenstaande dame én haar tegenkandidaat tijdens een potje ‘Family Feud’ een relatief gemakkelijke vraag voorgeschoteld. “Wat is het favoriete voedsel van Popeye?”

Dat het juiste antwoord natuurlijk ‘spinazie’ is, weten we wel. Maar deelneemster Eve Dubois was er rotsvast van overtuigd dat het ‘kip’ was. Helaas…

Beelden van haar blunder gingen in geen tijd viraal. Ze verwarde het beroemde tekenfilmfiguurtje namelijk met ‘Popeyes Chicken Sandwich’, een Amerikaanse fastfoodketen. Laatstgenoemde was zó blij met haar antwoord, dat de keten haar voor 10.000 dollar aan gefrituurde kip wil geven. Naast een virale video óók nog een berg gratis kip krijgen? Misschien was het tóch niet zo’n dom antwoord…

Foto: still YouTube – Bron: Daily Mail