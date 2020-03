Katten laten maar al te graag zien dat ze barsten van de honger, maar deze kat doet dat wel op een heel aparte manier…

Ontmoet Bacon, een kattin die elf jaar geleden kwam aankloppen bij Barbara, die haar destijds met alle plezier in huis nam. Als Barbara elke ochtend zag dat het voerbakje van Bacon leeg was, zei ze: “Uh oh, je bakje is leeg”. Bacon onthield die ‘Uh oh’ heel goed en spreekt het nu elke keer uit als ze honger heeft. Works like a charm, en het ziet er zo schattig uit!

