Dat gebeurde zaterdagavond tijdens een live verslag van VTM NIEUWS.

Reporter Evelyne Boone was ter plaatse in Antwerpen. Op ‘t moment dat ze live in beeld was, benaderde een man haar.

Aanvankelijk maakte Evelyne de man er nog even vriendelijk attent op dat ze bezig was met een live-uitzending. Maar daar trok de viespeuk van dienst zich duidelijk niets van aan.

Hij kuste ongevraagd de dame… Iets wat sowieso al niet door de beugel kan en zeker ten tijde van het coronavirus al helemaal op extra verontwaardiging en woede kan rekenen.

Klacht indienen

VTM is niet van plan om dit zomaar te laten passeren, uiteraard. In een officiële verklaring laat de zender weten dat “de nieuwsredactie en de journaliste in kwestie een klacht zullen indienen bij de politie tegen de man”.

“We nemen heel strenge maatregelen om onze journalisten op een veilige manier hun werk te laten doen”, aldus Nicholas Lataire, hoofdredacteur ad interim van VTM Nieuws. “Verslaggeving rond corona is nu namelijk cruciaal. We roepen alle mensen op om journalisten hun werk te laten doen en een veilige afstand te houden. Het spreekt voor zich dat we een klacht neerleggen tegen de man in kwestie, niet alleen omwille van coronarisico maar ook omwille van grensoverschrijdend gedrag”, klinkt het verder nog.

Foto: screenshot VTM – Bron: Nieuwsblad/HLN