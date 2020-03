Corona inspireert ASMR-videomakers genregrenzen op te zoeken. Je kunt nu een fluisterende dokter een spuugtest af laten nemen, of je het niet-bestaande antivaccin laten toedienen. Bij ASMR draait alles om het prettige gevoel dat ontstaat in je hersenen bij het horen van bepaalde prikkelende geluiden.

De makers van de inmiddels bekende fluistervideo’s op YouTube wilden duidelijk niet achterblijven. Sinds de uitbraak van het virus zijn er meerdere ASMR-video’s te vinden met als zoekwoord ‘corona’. ASMR is het fenomeen waarbij je prettige tintelingen ervaart bij het horen van gefluister, geluidjes of het ervaren van persoonlijke aandacht. “Corona maakt bang en ASMR maakt ontspannen. Bovendien is het doktersthema populair”, vertelt Catherine, die een grote fan is van dit soort filmpjes.

“Het schept een band”

Volgens Ingrid Hoofd, universitair docent Nieuwe Media aan de Universiteit Utrecht, heeft het te maken met wat in de cultuurwetenschap ‘affect’ heet. Een waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel tot uitdrukking wordt gebracht. “Hoewel ik me kan voorstellen dat sommige videomakers het als informatieverstrekking doen, denk ik dat het de kijker om het affect gaat. Het schept een band tussen de maker en kijker.” Hoofd denkt dat het hen vooral daarom te doen is. “Want als je jezelf wilt kalmeren met maatregelen tegen corona, kun je ook een artikel lezen over handen wassen.”

“Opvallend is dat de video’s tegemoetkomen aan onze behoefte aan intimiteit net nu we door corona afstand moeten bewaren”, zegt Hoofd. “Zo’n video is heel intiem, tegen het oncomfortabele aan, maar de videomaker is heel ver weg. Dat zorgt voor een gevoel van veiligheid. Alleen dankzij ASMR kun je iemand nog in je oor laten hijgen, lijkt het idee.”

Het bericht VIDEO. Coronavideo’s zijn in opmars op YouTube verscheen eerst op Metro.