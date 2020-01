Sinds de Super Bowl-spots minstens even bekend zijn geworden als de wedstrijd zelf proberen adverteerders elkaar te overtreffen met de meest originele, grappige of ontroerende reclameboodschappen. Frisdrankmerk Mountain Dew huurde dit jaar acteur Bryan Cranston in om een wel heel merkwaardige parodie te maken op de iconische scène uit horrorfilm ‘The Shining’, waarin Jack Nicholson met een hakbijl inbeukt op een badkamerdeur.

De spot imiteert de gehele scène, tot en met het moment waarop Cranston, of Nicholson in ‘The Shining’, zijn hoofd door de holte in de deur steekt. In de filmklassieker van Stanley Kubrick volgen dan de woorden ‘Here’s Johnny!’, in de reclamespot wordt dat ‘Here’s Mountain Dew Zero!’. Actrice Tracee Ellis Ross, die de doodsbange Wendy speelt uit ‘The Shining’, grijpt vervolgens naar de fluogroene fles terwijl ze de woorden ‘I am thirsty’ (‘ik heb dorst’) uitspreekt.

Ook de beroemde scène waarin een zee van bloed uit de liften van het Overlook Hotel stroomt krijgt een parodie, met in deze versie een zee van het fluogroene drankje. De creepy tweelingzusjes worden eveneens onder handen genomen door Cranston.

Benieuwd hoe andere adverteerders dit kunstje zullen overtreffen.

