AFP / S. Salom Gomis

A Place Called Hope, een opvangcentrum voor dieren in de Amerikaanse staat Connecticut, heeft een filmpje verspreid waarin te zien is hoe een Amerikaanse zeearend op de voorruit van een rijdende vrachtwagen botst. De vogel overleefde het ongeval.

Het Facebookfilmpje bevat beelden van een dashboardcamera die registreerde hoe een zeearend vorige week woensdag tegen de voorruit botste en daarbij enkele barsten in de ruit ontstonden. Wonder boven wonder overleefde de arend de crash. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De milieupolitie bracht de zeearend vervolgens naar A Place Called Hope. Daar werd een röntgenscan genomen, waaruit bleek dat het dier geen botten gebroken had maar wel interne verwondingen had opgelopen. Volgens het centrum herstelt de vogel goed van zijn verwondingen. Als hij helemaal hersteld is, zal hij weer vrijgelaten worden in het wild.

Het bericht VIDEO. Arend crasht tegen voorruit van rijdende vrachtwagen verscheen eerst op Metro.