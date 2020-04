Sporten is gezond, maar niet altijd. Dit filmpje van vóór de coronacrisis bewijst dat.

Door de coronacrisis kunnen we al een tijdje niet meer naar de fitness. Het wordt dus uitkijken naar de dag wanneer dat wél weer mogelijk is. Dan moeten we in al ons enthousiasme wel opletten dat we niet op een draaiende loopband stappen.

Lachen

Een jonge vrouw uit Vietnam deed dat niet en was meteen weer wakker. Gelukkig hield ze er niets aan over en kon ze er zelf wel om lachen.

