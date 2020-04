Want als we op de overheid moeten wachten…

Dan kan het waarschijnlijk (en begrijpelijk) nog even duren. In tussentijd krijgen we wel instructies over hoe we zelf aan de slag kunnen, maar daar komt toch vaak een naald en draad aan te pas.

Nu zijn er natuurlijk genoeg mensen die niét weten hoe ze moeten naaien of stikken. Maar waarschijnlijk heb je nog wel ergens een oude T-shirt (of beter nog, een katoenen hemd met korte mouwen) liggen.

Heb je ook nog ergens een schaar in huis? Dan heb je ALLE benodigdheden om jouw eigen mondmasker te maken. En als extra tip kan je ook nog een stuk van een keukenhanddoek in het ‘mondmasker’ steken, dat dan kan dienen als vervangbare ‘filter’. Volledige bescherming heb je uiteraard met geen énkel mondmasker, maar ‘t is alleszins al beter dan niks! Probeer wel zo snel mogelijk aan een degelijk mondmasker te geraken!

Het filmpje werd in geen tijd gretig gedeeld en bekeken. En daar zit, naast de glasheldere uitleg, ook het leuke dialect van de dame in kwestie voor iets tussen! Veel kijk- en knutselplezier!

Posted by Frederick Klee on Saturday, April 25, 2020

Foto: still