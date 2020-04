Alfonso Merlos is zijn naam. En de Spaanse journalist zit momenteel verwikkeld in een nogal lastige kwestie.

Tijdens een live-uitzending, waarvoor Alfonso wegens de lockdown van thuis uit een woordje uitleg gaf, verschijnt er plots een (half)naakte dame op de achtergrond.

Dat werd in geen tijd online opgemerkt. Velen dachten namelijk dat Alfonso nog getrouwd was met Marta López. Echter is de schaarsgeklede dame op onderstaande video niét Marta…

‘t Zou gaan om Alexia Rivas. Een andere dame dus, die naar eigen zeggen al enkele weken samen is met de man… Volgens haar waren Alfonso en Marta al uit elkaar toen zij iets met de man begon. “We hebben niks verkeerd gedaan”, laat ze weten via talkshow ‘Socialité’.

“Toen we een relatie begonnen, was hij single en de rest is verleden tijd. Ik wil nu focussen op mijn heden en toekomst”, lezen we op Nieuwsblad.be. En over ‘t feit dat ze halfnaakt op beeld verscheen? “Alfonso werkt zes uur per dag en meestal ga ik dan in de tuin, maar net op dat moment werd ik gefilmd. Ik deed het niet met opzet, wat enkele collega’s ook durven te beweren”, klinkt het.

Eind goed, al goed?

Nu zou je met die verklaringen kunnen denken dat de storm wel is gaan liggen. Wel… niet helemaal. Want er is nog zoiets als het coronavirus en de lockdown. Velen wijzen op het feit dat de tortelduifjes dan zijn gaan ‘samenhokken’ toen de lockdown al begonnen was. “We werken voor dezelfde zender. Ik blijf nu ook voor de rest van de lockdown bij hem”, is daarop het antwoord van Alexia.

Foto: still – Bron: VKMag – elconfidencial.com / elnacional.cat / Nieuwsblad.be